الجيش الإسرائيلي يستأنف قصف ضاحية بيروت الجنوبية

استأنف الطيران الحربي الإسرائيلي، اليوم الخميس، قصف ضاحية بيروت الجنوبية بعد توجيه إنذارات بالإخلاء.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اليوم أن "الطيران الحربي المعادي شن غارة عنيفة جدا على الضاحية الجنوبية، استهدفت منطقة حارة حريك بصاروخين".

وكان الجيش الإسرائيلي دعا إلى إخلاء بعض المباني في حدث بيروت وحارة حريك بالضاحية الجنوبية.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي، في منشور عبر منصة إكس اليوم: "إلى جميع السكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية وتحديدًا في بعض المباني في حدث بيروت وحارة حريك.. أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها الجيش".

وأضاف أنه "من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم عليكم اخلاء هذه المباني وتلك المجاورة لها فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر".