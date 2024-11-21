الجيش الإسرائيلي يدعو إلى إخلاء سكان 3 قرى في جنوب لبنان

دعا الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس إلى إخلاء سكان ثلاث قرى في جنوب لبنان.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي، في منشور عبر منصة إكس اليوم، بيان عاجل إلى سكان جنوب لبنان في قرى برج الشمالي ومعشوق والحوش ... نشاطات حزب الله تجبر جيش الدفاع للعمل ضده بقوة في هذه المناطق ولا ننوي المساس بكم.

وأضاف:من أجل سلامتكم عليكم إخلاء منازلكم فورًا والانتقال إلى شمال نهر الأولي. لضمان سلامتكم، يجب عليكم الإخلاء دون تأخير، مشيرا إلى أن كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله أو منشآته أو أسلحته يعرض حياته للخطر.

وتابع: يحظر عليكم التوجه جنوبًا. أي تحرك نحو الجنوب قد يشكل خطرًا على حياتكم. سنقوم بإبلاغكم عن التوقيت المناسب للعودة إلى منازلكم حال توفر الظروف الملائمة لذلك.