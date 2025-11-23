إسرائيل تستهدف قيادياً عسكرياً بـ"حزب الله" في غارة على بيروت

قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأحد إن إسرائيل استهدفت قياديا عسكريا كبيرا في "حزب الله" في غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت.

وهذه هي الغارة الأولى منذ أشهر على الضاحية الجنوبية للعاصمة المعروفة بوجود مسؤولي حزب الله فيها.

وقال مصدر إسرائيلي مطلع على الغارة ومصدر أمني لبناني إن الهدف من الغارة هو المسؤول العسكري علي الطبطبائي. ولم يذكر مكتب نتنياهو ما إذا كان الطبطبائي قُتل.

وذكر مراسل لموقع أكسيوس اليوم في منشور على منصة إكس أن مسؤولا أمريكيا كبيرا قال إن إسرائيل لم تخطر الولايات المتحدة مسبقا بالغارة.

وورد في المنشور أن المسؤول قال إنه تم إبلاغ الإدارة الأمريكية فور وقوع الغارة، وذكر مسؤول أمريكي كبير ثان أن الولايات المتحدة كانت على علم منذ أيام بأن إسرائيل تخطط لتصعيد الضربات في لبنان.

وقالت مصادر طبية إن شخصين على الأقل قتلا وأصيب أكثر من عشرين جرى نقلهم إلى مستشفيات في المنطقة.

ولم يصدر أي تعليق حتى الآن من حزب الله.