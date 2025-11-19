الرئيس اللبناني: حزب الله انتهى ولا خيار سوى التفاوض

أكد الرئيس اللبناني جوزاف عون أن حزب الله بشقه العسكري انتهى، ولا خيار سوى التفاوض. وقال الرئيس عون، في مقابلة مع المنصة الإلكترونية «أساس ميديا»، نشرت أمس، إن الحزب بشقه العسكري انتهى، مضيفاً:

يأتون إليّ وهم يدركون هذا الواقع وهذه النتيجة، لكنهم يحرصون على نهاية مشرفة، وعلى مخرج لائق، وهذا تماماً ما نسعى إلى إنجازه، بعيداً عن الصخب السياسي والشعبوي الذي يجتاح البلد على عتبة الانتخابات النيابية المقبلة.

وقال الرئيس: إنني لست أبحث خلف مكسب شخصي ولست سياسياً من الطراز التقليدي.. أنا رجل دولة ورجال الدولة يفعلون ما ينبغي أن يفعلوه لبناء أوطانهم.. بعيداً من المماحكات والشعبويات. هذا تماماً ما أصبو إليه.. بلد طبيعي نعيش فيه بعزة وكرامة وازدهار.. ثم نسلمه لأولادنا وأحفادنا الذين يستحقون أن نقدم لهم حياة أفضل.

وعن دور الجيش وقدرته على حصر السلاح وتنفيذ خطاب القسم، قال الرئيس عون: نحن نعمل بصبر وتبصر.. بحكمة وهدوء.. ندرك الحساسيات ونتعاطى معها بعناية شديدة.. لكن ذلك كله لن يحول دون الوصول إلى الخلاصة: حصر السلاح وحصر القرار..

هذه ألف باء قيام الدول ولا قيام بدونها.. وهذه ثوابت لا تتغير.. قبل الـ1701 وبعده. قبل الطائف وبعده.. قبل الدستور وبعده.. إما أن نكون دولة أو لا نكون.

وسأل رئيس الجمهورية: «من قال إنّ الجيش عاجز؟ لديه الشرعية واحتضان اللبنانيّين. وهذه أساسات تتجاوز كل شيء على الإطلاق.. عهدي لكم أن يكون مطلق اليدين في الجنوب وفي غير الجنوب.. ثمة دولة ستفرض ذاتها على كل بقعة وكل ذرة تراب.. وواهم من يظنّ خلاف ذلك».

وأضاف: «عاهدتكم في مطلع العهد وفي خطاب القسم.. وأنا على العهد وعلى الوعد.. ولن أترك مكاني إلا وقد أتممت مهمتي على الوجه الذي ينبغي.. كونوا على ثقة بذلك. الأمور تحتاج إلى بعض الوقت.. لكننا سنصل حتماً في نهاية المطاف».

ميدانياً، قُتل لبناني في استهداف مسيرة إسرائيلية سيارة في بلدة بليدا في جنوب لبنان، بحسب ما أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية. وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، في بيان، أن غارة إسرائيلية بمسيرة على سيارة في بلدة بليدا قضاء مرجعيون، أدت إلى مقتل شخص.

وكانت مسيرة إسرائيلية قد ألقت قنبلة صوتية باتجاه بلدة بليدا في جنوب لبنان. كما قُتل آخر صباح أمس، في غارة نفذتها مسيّرة إسرائيلية استهدفت سيارة في مدينة بنت جبيل في جنوب لبنان.

وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، في بيان سابق، أن غارة إسرائيلية بمسيرة على سيارة في مدينة بنت جبيل أدت إلى مقتل شخص.