نواف سلام: إعادة الإعمار غير مرتبطة بسحب السلاح

أكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري أمس، على التزام حكومته بإعادة إعمار المناطق المدمرّة بفعل الحرب الأخيرة، نافياً ربط الأموال بسحب السلاح.

وقال سلام بعد اللقاء: «بحثت مع بري موضوع الإعمار وذكرني بأني ملتزم بإعادة الإعمار. وأكدت له من جديد الالتزام بإعادة إعمار ما دمر ونستمر بالقيام بالجهد مع البنك الدولي والدول المانحة لحشد الدعم المطلوب لإعادة الإعمار ونحن مستمرون بهذا الجهد».

وعن موضوع ربط الأموال بشرط سحب السلاح، قال سلام: «عندما طرح الرئيس الفرنسي فكرة إقامة مؤتمر لإعادة الإعمار لم يكن مربوطاً بسحب السلاح، والبنك الدولي عندما أقر 250 مليون دولار لم يربطه بعملية سحب السلاح».

وعن حجم الأموال المطلوبة لإعادة الاعمار أعلن سلام، أن هناك «حاجة إلى أكثر من 7 مليارات دولار، والبنك الدولي يقدر الأضرار بـ 14 ملياراً». وأضاف، «كان طموحنا في اجتماع واشنطن منذ شهر تقريباً هو الحصول على 250 مليون دولار من البنك الدولي، وهذا ما حصلنا عليه، كما حصلنا على 75 مليون دولار من الفرنسيين، ونحن نسعى للقاء أول لكي نستطيع جمع مليار دولار قريباً».

ورداً عن سؤال قال سلام: «مسألة السلاح موجودة في البيان الوزاري الذي يتحدث بوضوح عن حصر السلاح، وكلنا ملتزمون بهذه المسألة، وكذلك ملتزمون باتفاق الطائف الذي يقول ببسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية».