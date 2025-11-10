إطلاق سراح نجل القذافي بعد احتجازه 10 سنوات على جريمة حدثت وعمره عامين

ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية أن هانيبال القذافي، الابن الأصغر للزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، أفرج عنه في لبنان اليوم الاثنين بعد احتجازه قرابة عشر سنوات دون محاكمة على خلفية اختفاء رجل دين شيعي في ليبيا.

وخطف مسلحون هانيبال القذافي عام 2015 في سوريا، حيث كان يعيش في المنفى مع زوجته اللبنانية وأطفاله، بعد مقتل والده في الانتفاضة التي اندلعت في ليبيا عام 2011.

واعتقلته السلطات اللبنانية في العام نفسه واتهمته بإخفاء معلومات عن مصير موسى الصدر، رجل الدين الشيعي اللبناني الذي اختفى مع رفاقه أثناء رحلة إلى ليبيا عام 1978.

هانيبال المولود في عام 1976 كان يبلغ من العمر سنتين فقط عندما اختفى الصدر، ولم يشغل أي منصب رسمي كبير في ليبيا عندما بلغ سن الرشد.

واستنكرت منظمات لحقوق الإنسان ظروف احتجازه، واصفة التهم بأنها "باطلة". وفي عام 2023، أضرب هانيبال عن الطعام احتجاجا على سجنه، وتدهورت صحته لاحقا، مما استدعى دخوله المستشفى.

وفي الشهر الماضي، أمر القضاء اللبناني بالإفراج عنه وحدد كفالة بقيمة 11 مليون دولار. واعترض محاموه، فخفضت المحكمة الكفالة إلى حوالي 900 ألف دولار، وفقا لمصدر قضائي لبناني.

وتضمن القرار المعدل رفع حظر السفر عن هانيبال أيضا.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام "جاء إخلاء سبيل (هانيبال) القذافي بعدما سدد وكلاء الدفاع عنه الكفالة المالية البالغة 893 ألف دولار أمريكي".

وأضافت "توجهوا إلى المديرية العامة للأمن العام لتسوية وضعه القانوني، إسوة بكل الأجانب الموقوفين".

وأعربت حكومة الوحدة الوطنية التي يترأسها عبد الحميد الدبيبة ومقرها طرابلس عن تقديرها للرئيس اللبناني ورئيس مجلس النواب على "ما أبدياه من تعاون وتفهم في ملف الإفراج عن المواطن الليبي هانيبال معمر القذافي".

وأثار لغز اختفاء رجل الدين الشيعي موسى الصدر قبل نحو 50 عاما اتهامات على مدى عشرات السنين بين ليبيا ولبنان.

وفي بيانها، رحبت حكومة الوحدة الوطنية "بما عبرت عنه القيادة اللبنانية من نوايا صادقة لإعادة تفعيل العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وتطوير التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية، بما يخدم المصلحة المشتركة للشعبين الشقيقين".



