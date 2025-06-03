من هو بديل مورغان أورتاغوس؟

بعد تحديد مواعيد كثيرة لزيارة لها إلى لبنان لم تتحقّق، إذا بخبر مفاجئ يأتي، وفيه أن مورغان أورتاغوس أُعفيت من مهامها في لبنان، وستترك منصبها قريباً كنائبة المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط، والمسؤولة عن ملفّ لبنان في إدارة الرئيس دونالد ترامب.

وعليه، باتت أورتاغوس الشغل الشاغل للبنانيين، وبدلاً من السؤال التقليدي: متى تأتي إلى لبنان؟ حلّت أسئلة كثيرة، مثل: هل ستترك منصبها حقاً؟ ومتى؟ ولماذا؟ وما تأثيرُ ذلك في لبنان؟.

وفيما لا يزال الخبر أعلاه غير رسمي، أي أن الإدارة الأمريكية لم تؤكد الأمر ولم تنفه، وفيما لبنان يستعدّ لحركة دبلوماسيّة قد تنطوي على وضعه أمام معطيات خارجية مؤثرة، تردّدت معلومات مفادها أن الخطوط العريضة للسياسة الأمريكية تجاه لبنان لن تتغيّر، حتى ولو تغيّرت أورتاغوس.

وفي المعلومات أيضاً، أن الإدارة الأمريكية أنجزت تصوّراً لإيجاد حلّ نهائي للوضع في لبنان، يرتكز على التزامن بين الانسحاب الإسرائيلي من النقاط الخمس جنوباً، وتسليم سلاح «حزب الله»، على أن يتبع ذلك إنجاز الترسيم البرّي بين لبنان من جهة، وإسرائيل وسوريا من جهة ثانية.

أما على المقلب الآخر من الصورة، فكلامٌ عن أنه، في حال أصبحت أورتاغوس خارج الصورة اللبنانية، يمكن القول إنّ أهمية الملف اللبناني تراجعت في الإدارة الأمريكية، أما مَن قد يخلفها فغير واضح، فإما تُستبدل بشخص تتضح صورته لاحقاً، وإما يُسلّم الملف إلى توم باراك، السفير الأمريكي في تركيا، ومبعوث ترامب إلى سوريا.

اعتراض

وقالت مصادر إن الاستياء من أداء «مورغان» بلغ السفارة الأمريكية في عوكر.

وإذا صحّ ما يُشاع عن اعتراض السفيرة ليزا جونسون على أداء أورتاغوس «المتفرّد وغير المنسّق»، فإن ما يجري اليوم يمكن قراءته كنوع من إعادة ضبط للأداء الخطابي الأمريكي تجاه بيروت، لا للسياسات، بعد أن أثبت أسلوب المواجهة المباشرة محدوديّته في التأثير.