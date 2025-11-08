لبنان يؤكد الالتزام باتفاق وقف الأعمال العدائية مع إسرائيل

أكد الرئيس اللبناني، جوزاف عون، التزام لبنان باتفاق وقف الأعمال العدائية الذي تم التوصل إليه مع إسرائيل، مضيفاً: «ولكن للأسف، ووفقاً لهذا الاتفاق، كان من المفترض أن تنسحب إسرائيل كلياً وبشكل كامل من الجنوب، بعد مرور ستين يوماً على الاتفاق، إلا أنها لا تزال تحتل خمسة تلال، وهي تضاعف من اعتداءاتها على لبنان، في ظل المزيد من التهديدات اليومية ضده وضد أبنائه».

بدوره، شدد وزير الدفاع اللبناني، ميشال منسى، على ضرورة الضغط على إسرائيل للبدء بتنفيذ القرار 1701. وشدد منسى على ضرورة ممارسة الضغط على العدو الإسرائيلي، للبدء بتنفيذ القرار 1701 من جهته، بما يتيح للجيش اللبناني استكمال المرحلة الأولى من خطته، التي ستشكل نموذجاً لتطبيق المراحل اللاحقة، وبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية.