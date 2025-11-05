ماذا بعد موقف لبنان من خيار التفاوض مع إسرائيل؟

«التفاوض هو الخيار الوحيد». هذا ما أعلنه الرئيس اللبناني العماد جوزف عون، أول من أمس، بشأن المفاوضات مع إسرائيل، وهو موقف غير جديد، فيما مصدر أهميته أنه غير جديد، ذلك أن الاستعادة والتكرار، بحسب مصادر متابعة لـ«البيان»، يعنيان أن عون مصرّ على مبدأ التفاوض، وإنْ كان لم يوضح ما إذا كان التفاوض مباشراً أو غير مباشر.

أما الأهمّ، وفق المصادر نفسها، فيتمثل بكون عون أشرك معه في موقفه كلاً من رئيس مجلس النواب نبيه برّي ورئيس الحكومة نوّاف سلام.

فجّر عون «قنبلة التفاوض»، بعدما بلغ الانتقاد الأمريكي للبنان حدّ قول الموفد توم برّاك إن «لبنان دولة فاشلة»، فيما الانتقاد الإسرائيلي سمّى عون مباشرة.

ووفقاً لمصادر لبنانية، فإن تصريح عون ينتظر كيف سيتلقّفه الجانبان المعنيّان، الولايات المتحدة وإسرائيل، وإذا تلقفتا إيجاباً الموقف اللبناني، فهل تشترطان أسلوب التفاوض؟ وماذا لو اشترطتا التفاوض المباشر؟

المشهد من إسرائيل غير مشجّع، إذ تتحدث التقارير عن أنها بلغت في استعداداتها العسكرية نقطة اللاعودة، عبر إجراءات على خطّ التماس، وافتتاح مجمع قتالي بالذخيرة الحيّة، يحاكي ساحة المعركة.

فهل جاء موقف لبنان من خيار التفاوض متأخراً، أم هو من ضمن مسار غير معلن، بدأ يتحوّل تدريجياً إلى مسار معلن يلجم التصعيد الإسرائيلي المرتقب؟

أوساط رسمية أشارت لـ«البيان» إلى أن عون نقل الاهتمام من ضفّة «دعوة الجيش إلى التصدّي للتوغل الإسرائيلي»، كما طلب الأسبوع الماضي، إلى ضفّة «خيار التفاوض» مع إسرائيل، كما اقترح يوم الاثنين، علماً أن هذا الانتقال شكّل نقلة حمّالة أوجه في ظلّ الضغوط التي يتعرّض لها الحكم في لبنان.

موقف عون من التفاوض، وفق رأي البعض، ينطوي على احتمال «شراء الوقت» تجنّباً للضربة الإسرائيلية الحتمية، في حين اعتبر بعض آخر أنه بدا، في تكرار إعلانه استعداد لبنان للتفاوض، كأنه يقارع تعاظم احتمالات تعرّض لبنان لحرب إسرائيلية جديدة، لم تتوقف الصحافة الإسرائيلية عن اعتبارها شبه حتميّة.

كما أُدرج موقف عون أيضاً في إطار محاولات نزع الذرائع الإسرائيلية.

في المقابل، ووفق ما تشير مصادر دبلوماسية، فإن الإسرائيليين يصرّون على التفاوض في ظل مواصلة التصعيد العسكري ضدّ «حزب الله» ولبنان، من أجل الضغط عليهما ودفعهما إلى تقديم المزيد من التنازلات.