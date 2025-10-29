قادة لبنان يطالبون مبعوثة واشنطن بوقف انتهاكات إسرائيل

في إطار حركة دبلوماسية استثنائية يشهدها لبنان، التقت المبعوثة الأمريكية مورغان أورتاغوس، ورئيس الاستخبارات المصرية اللواء حسن رشاد بالمسؤولين اللبنانيين، بعد لقاءات أجرياها في إسرائيل، في ظل تحذيرات بأن التصعيد الإسرائيلي قد يصل إلى حد تجدد الحرب.

وخلافاً لزياراتها السابقة لبيروت، لم تدل أورتاغوس بأي تصريحات إعلامية، أو السماح بالتقاط مقاطع فيديو خلال زياراتها للمقار الرسمية التي تضمنتها جولتها في لبنان.

وقالت مصادر إن أورتاغوس اقترحت أن يكون التفاوض بين لبنان وإسرائيل عبر لجان مشتركة تضم دبلوماسيين وعسكريين وتقنيين من الجانبين، بالإضافة إلى تطوير عمل لجنة مراقبة وقف إطلاق النار لتضم دبلوماسيين.

وقف الغارات

وخلال استقباله الموفدة الأمريكية، طالب الرئيس اللبناني جوزيف عون بوقف الغارات الإسرائيلية على لبنان.

وأكد عون، وفق بيان صادر عن مكتب الرئاسة، «على ضرورة تفعيل عمل لجنة مراقبة وقف الأعمال العدائية... ولاسيما لجهة وقف الخروقات والاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على لبنان». وشدد «على ضرورة تمكين المواطنين الجنوبيين من العودة إلى منازلهم وترميم المتضرر منها، خصوصاً مع اقتراب فصل الشتاء».

والتقت أورتاغوس كذلك خلال جولتها في لبنان، رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام الذي شدد على أن هدف أي مفاوضات هو وقف اعتداءات إسرائيل والانسحاب من لبنان والإفراج عن الأسرى اللبنانيين، بحسب بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء.

وأكد سلام «أن من أهداف هذا المسار أيضاً، الوصول إلى الإفراج عن الأسرى اللبنانيين». وأشار إلى «أن تطبيق قرار الحكومة لحصر السلاح، سواء جنوب نهر الليطاني أو شماله، يتطلب الإسراع في دعم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، من خلال عقد مؤتمر دولي مخصص لهذه الغاية». وأكد أن «تثبيت الاستقرار في الجنوب يستدعي أيضاً دعماً دولياً لعقد مؤتمر للتعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار».