الحرب الجديدة على لبنان قد تكون مسألة وقت

تصاعد وتيرة الغارات الإسرائيلية في جنوب لبنان وشرقه، بل وصول الأمر حد إسقاط قوات «يونيفيل» الأممية طائرة استطلاع إسرائيلية، يتزامن مع حراك دبلوماسي مكثف، في محاولة لاحتواء الموقف، ومنع انزلاقه نحو مواجهة أوسع، يرى مراقبون أنها مسألة وقت.

الصراع بين التوظيف العسكري في السياسة وضرورات الدبلوماسية للحل أو تنفيس الاحتقان، يجري على إيقاع التوازنات الداخلية الدقيقة في الداخل اللبناني.

أحدث فصول التصعيد الإسرائيلي غارة شنتها طائرة مسيّرة على بلدة البياض الجنوبية، تسببت بمقتل شقيقين وإصابة آخر بجروح، في سياق مسلسل استهدافات توقع ضحايا يومياً.

وبين التحركات العسكرية الإسرائيلية على الحدود، والرسائل السياسية التي تبعثها تل أبيب عبر تصريحات مسؤوليها، يزداد الحديث عن استعدادات ميدانية قد تمهّد لعمليات أوسع في الجنوب اللبناني، سواء بهدف «تثبيت الردع» كما تزعم إسرائيل، أو في إطار حسابات إقليمية أعمق تتعلق بالتوتر مع إيران وتطورات الحرب في غزة. ينقل موقع «سكاي نيوز عربية» عن الكاتب والباحث السياسي حسن بدر قوله، إن الجنوب اللبناني «يشهد تصعيداً متسارعاً من قبل القوات الإسرائيلية، إذ ترافق الغارات الجوية مع عمليات اغتيال استهدفت قيادات وعناصر بارزة، فيما اعتُبر خطوة تحمل إشارات ميدانية ورسائل سياسية معقدة».

غطاء أمريكي

يتزامن هذا التصعيد المتدحرج مع زيارة الموفدة الأمريكية مورغان أورتاغوس إلى الحدود اللبنانية - الإسرائيلية، برفقة وزير الدفاع الإسرائيلي، قبل انتقالها إلى بيروت، ما يرى فيه لبنانيون غطاء أمريكياً للتصعيد الإسرائيلي، وهو ما يثير تساؤلات حول حيادية الوسيط الأمريكي في لبنان، بحسب بدر.

وبرز في الأثناء الدور المصري في الوساطة، من خلال زيارة مفاجئة لمدير المخابرات المصرية إلى بيروت بعد زيارته تل أبيب، حيث يعد بدر أن توقيت هذه الزيارة يحمل دلالات قوية، قد تكون مرتبطة بمحاولة تقديم مقترح مقبول للبنان حول ترتيبات أمنية تحد من التصعيد.

وناقش السفير المصري في بيروت علاء موسى مع الرئيس اللبناني جوزيف عون، ملف حصر السلاح بيد الدولة والتصعيد الإسرائيلي. وشدد، خلال مؤتمر صحافي على دعم مصر جهود الرئيس عون لتعزيز الاستقرار في لبنان، مؤكداً أن التصعيد الإسرائيلي في لبنان يستوجب تحركاً إقليمياً لوقفه.

مسألة وقت

وكانت «سكاي نيوز عربية» نقلت عن مصادر أوروبية قولها، إن شن ضربة إسرائيلية موسعة ضد لبنان قد يكون مسألة وقت فقط، مشيرة إلى أنه من غير الواضح ما إذا كانت إسرائيل ستتعامل مع الدولة اللبنانية كطرف متواطئ أو فاشل في قضية سحب سلاح «حزب الله».

وفي ظل التصعيد الإسرائيلي في جنوب لبنان، كان لقوات يونيفيل المرابضة في المنطقة الحدودية إشكال أمني مع إسرائيل، حيث اتهم الجيش الإسرائيلي القوة الأممية بإسقاط مسيّرة تابعة له كانت تقوم بمهمة استطلاع «روتينية»، بينما أعلنت «يونيفيل» عن أن مسيّرة إسرائيلية حلّقت فوق إحدى دورياتها «بشكل هجومي». وهي ليست المرة الأولى التي تقع فيها حوادث أمنية بين إسرائيل و«يونيفيل» التي تعرّضت مرات عدة لحوادث سابقة صُنّفت بالخطيرة.

في وقت لاحق، قالت «يونيفيل» إن مسيّرة ثانية اقتربت من دوريتها العاملة قرب كفر كلا وألقت قنبلة، وأضافت «بعد لحظات، أطلقت دبابة إسرائيلية قذيفة في اتجاه قوات حفظ السلام. ولحسن الحظ، لم يصب أي من عناصر يونيفيل بأذى، ولم تلحق أي أضرار بممتلكاتهم أو معداتهم».