جنوب لبنان.. انتخابات تحت النار

انتخابات بلديّة واختياريّة تحت النار.. هكذا، بدا مشهد الجولة الأخيرة لدورة 2025، والتي حطّت أمس على أرض جنوب لبنان المدمّرة.

ذلك أن الطيران الإسرائيلي أعاد في الساعات الماضية غاراته، ما دفع لبنان الرسمي إلى تكثيف اتصالاته مع رعاة وقف النار، لحماية الناخبين. وتحت وطأة واقع تدميري، تركته آلة الحرب الإسرائيلية على الكثير من المناطق الجنوبية، ووسط السِباق المحفوف بالمحاذير.

والذي يشهده لبنان في مرحلته الانتقالية منذ بداية العهد الجديد وتشكيل الحكومة الجديدة، اختتمت محافظتا الجنوب والنبطية، أمس، الانتخابات البلدية والاختيارية التي أُجريت الشهر الجاري على 4 جولات.

في الأثناء، بات ملفّ السلاح الفلسطيني مفتوحاً على مصراعيه، وقد أُعطي صفة المعجّل، فيما ملفّ سلاح «حزب الله» أخذ صفة المؤجّل، على الأقلّ إلى حين عودة الموفدة الأمريكية مورغان أورتاغوس إلى بيروت، الشهر المقبل. ورجّحت مصادر لـ«البيان» أن يكون سلاح «حزب الله» هو البند الأساسي لزيارتها المقبلة.

وفي محصلة المشهد، حيث تُوّجت رباعيّة الاستحقاق البلدي والاختياري على أرض الجنوب، وانتهى الاستحقاق الديمقراطي الأول في هذا العهد، والأنظار ستتجه إلى بدء المرحلة التالية، التي تتمثل في انتخابات اتحادات البلديات.

علماً أن معارك هذه الانتخابات لا تقلّ ضراوة عن «البلدية»، وخصوصاً أنها تأتي تتمّة لمعارك موازين القوى، إمّا لاسترجاعها أو لتثبيتها. وثمّة إجماع على أن إنجاز هذه الانتخابات يُسجّل للعهد الجديد الذي التزم مساراً لا يتوقف بعد تكوين السلطة والتعيينات وإتمام الاستحقاقات الانتخابية.

كما أن ثمّة إجماعاً على أن الجميع أخذ من هذه الانتخابات «بروفا» للانتخابات النيابية في مايو من السنة المقبلة، وعلى أن البلديات ستكون الرافعة الأساسية للاستحقاق النيابي المقبل.