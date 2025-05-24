لبنان .. إحراز تقدم على طريق بناء دولة القانون

أعلن الرئيس اللبناني، العماد جوزيف عون، إحراز تقدّم ملحوظ على طريق بناء دولة يرعاها القانون، وذلك في كلمة عبر الشاشة وجهها إلى مجموعة العمل الأمريكية من أجل لبنان، خلال عشاء أقامته في واشنطن.

وقال عون، بحسب بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية: «لقد أحرزنا تقدماً ملحوظاً، ونسير بخطى ثابتة، على طريق بناء دولة يرعاها القانون ويسهر عليها القضاء .. ماضون في سبيل تحقيق كامل قدراتنا:

من أجل لبنان حر، مستقل، تكون للدولة فيه وحدها حصريّة السلاح، ويمتلك القدرة على حماية نفسه، من التأثيرات الخارجية السلبية .. علينا مواصلة العمل لتعزيز قدرات القوى الأمنية اللبنانية وتطوير استراتيجية شاملة لأمننا الوطني، تشكل أساساً راسخاً لضمان الأمن والاستقرار.

فيما تواجهنا اليوم تحديات كبرى لا بد من معالجتها؛ مثل أزمتي اللاجئين السوريين والفلسطينيين، إلا أنني على يقين بأننا أصبحنا نسير على مسار التعافي».

وتوجه عون بالشكر إلى المجموعة على الجهود التي بذلتها لدعم لبنان، حيث كانت صوتاً داعماً للبنان لدى صنّاع القرار الأمريكيين، وكان لها دور أساسي في دعم المساعدات الإنسانية والتعافي الاقتصادي واستمرار المساعدات العسكرية الأمريكية للجيش اللبناني.

ورأى عون أن الأزمات المتعددة التي مر بها لبنان، دفعت الجاليات اللبنانية - الأمريكية إلى تعزيز الدعم المالي، والضغط السياسي الإيجابي، مكرسة بذلك عمق ارتباطِها بوطنها الأم. وسنظل نعتمد على هذا الدعم المتين، وعلى دوركم الحاسم في مسيرة تعافي وطننا».

إلى ذلك، أكد المدير العام للأمن العام اللبناني حسن شقير، أن الدولة اللبنانية لن تتوانى عن استرداد حقها وتحرير أراضيها. وقال شقير«إن الذكرى تأتي هذا العام وإسرائيل ما تزال تحتل 5 نقاط جديدة، بالإضافة إلى الأراضي على الخط الأزرق ومزارع شبعا وتلال كفرشوبا، بينما تتواصل جهود السلطات الرسمية لدى المجتمعين العربي والدولي من أجل إنهاء الاحتلال، وإرغام إسرائيل على احترام مندرجات القرار 1701 واستعادة السيادة الوطنية».