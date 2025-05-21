لبنان بانتظار ما تحمله مبعوثة أمريكا

أعطت النتائج النهائية للدورة الثالثة من الانتخابات البلدية والاختيارية، التي جرت الأحد في بيروت والبقاع، إشارة قوية إلى التغيير الجاري في لبنان. وتبقى الجولة الرابعة والأخيرة في منطقة الجنوب، في 24 من الجاري، التي هي أكثر الجولات حساسية، في ظل احتلال مستمر وتطبيق غير مكتمل للقرارات الدولية وتحت ضغط خروقات يومية للسيادة.

كما في ظل الخشية من أن يؤثر التفلت الإسرائيلي من اتفاق وقف إطلاق النار في مسار العملية الانتخابية وأمن الناخبين، خصوصاً في القرى الأمامية القريبة من خط الحدود الدولية.

وفي هذا الإطار، كشف وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، عن اتصالات دبلوماسية أُجريت مع عدد من الدول، بهدف الضغط لوقف إطلاق النار ومنع أي اعتداءات إسرائيلية خلال يوم الانتخاب، السبت المقبل.

وثمة إجماع في لبنان على أن الخلاصات التي أفضت وستفضي إليها الجولات الـ4 من هذه الانتخابات لا تنطبق بمجملها على الحسابات المتصلة بالانتخابات النيابية المقبلة في مايو المقبل، إلا أنها ستسهم في وضع ملف قانون الانتخابات النيابية على طاولة الجدل السياسي والنيابي.

وفي موازاة ما يُتداول داخل الغرف الدبلوماسية حول تأكيدات أمريكية بأن منطقة الشرق الأوسط بالصورة التي كانت قائمة عليها لن تبقى موجودة، وأن «موجة هائلة من التحولات والتغييرات تقترب من أن تكتسحها كلها».

لا يزال الداخل اللبناني ينتظر ما يمكن أن تحمله الموفدة الأمريكية مورغان أورتاغوس، لدى زيارتها لبنان في وقت لاحق من هذا الأسبوع، علماً أنها استبقت زيارتها بالقول إن الطريق إلى السلام يمر بـ«نزع سلاح حزب الله، ليس فقط جنوب الليطاني، بل من كل لبنان».