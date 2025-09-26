إخلاء سبيل حاكم مصرف لبنان بكفالة 14 مليون دولار

خرج حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة مساء اليوم الجمعة من مكان توقيفه في مستشفى "بحنس" بجبل لبنان.

وسدّد سلامة الكفالة المالية التي حددها القضاء اللبناني لإخلاء سبيله وقيمتها 14 مليون دولار نقداً.

وكانت الهيئة الاتهامية في بيروت قد وافقت في 26 أغسطس الماضي على إخلاء سبيل سلامة لقاء كفالة مالية قدرها 20 مليون دولار وخمسة مليارات ليرة لبنانية، مع منعه من السفر لمدة عام في إطار الملاحقات القضائية المستمرة بحقه.

وأصدر القضاء اللبناني "الخميس" قراراً بخفض قيمة الكفالة المالية من 20 مليوناً إلى 14 مليون دولار.

وبحسب "الوكالة الوطنية للإعلام" الرسمية، أعطت النيابة العامة التمييزية إشارة بترك سلامة فور دفعه الكفالة كاملة.

وجرى إخراج سلامة من المستشفى وسط إجراءات أمنية مشددة بعيداً عن عدسات الكاميرات بعد أسابيع من توقيفه.





