إسرائيل تشن هجوما على هدف في جنوب لبنان

شنت إسرائيل هجوما على مقر لحزب الله في منطقة النبطية في جنوب لبنان اليوم الاثنين، حسبما قال الجيش الإسرائيلي .وقالت وزارة الصحة اللبنانية إن ثمانية أشخاص على الأقل أصيبوا في الهجوم، من بينهم أربعة أطفال وثلاث نساء.

وقال الجيش الإسرائيلي إن الهجوم استهدف منشأة لحزب الله في النبطية، زاعما أن وجوده في المنطقة ينتهك التفاهمات السابقة بين إسرائيل ولبنان.

واتهم الجيش حزب الله بإعادة بناء بنيته التحتية العسكرية "مع تعريض المدنيين اللبنانيين للخطر واستخدامهم كدروع بشرية".

وقال مصدر أمني لبناني لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إن طائرات حربية إسرائيلية نفذت الضربة بصواريخ موجهة بدقة، حيث أصابت منطقة وقوف السيارات والطابق الأرضي من مبنى في البلدة.وقامت فرق الدفاع المدني المحلية بإجلاء السكان من المباني القريبة وسط مخاوف من المزيد من القصف.