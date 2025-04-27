الرئيس اللبناني يدعو واشنطن وباريس إلى إجبار إسرائيل على وقف ضرباتها

دعا الرئيس اللبناني جوزيف عون الولايات المتحدة وفرنسا، بصفتهما الطرفين الضامنين لاتفاق وقف النار بين إسرائيل وحزب الله، الى "إجبار" اسرائيل على "التوقف فورا" عن ضرباتها، وذلك عقب غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت الأحد.

وجاء في بيان للرئاسة إن عون "دان الاعتداء الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية"، مضيفا "على الولايات المتحدة وفرنسا، كضامنين لتفاهم وقف الأعمال العدائية، أن يتحملا مسؤولياتهما ويجبرا إسرائيل على التوقف فوراً عن اعتداءاتها". وحذّر من أن "استمرار إسرائيل في تقويض الاستقرار سيفاقم التوترات ويضع المنطقة أمام مخاطر حقيقية تهدد أمنها واستقرارها".