عون يؤكد على أهمية الحل الدبلوماسي بعدما مل اللبنانيون الحروب

أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون على أهمية الحل الدبلوماسي بعدما مل اللبنانيون الحروب.

ويأتي تصريح عون خلال زيارته قبل ظهر اليوم الجمعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في لبنان، بحسب بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية.

وقال الرئيس اللبناني "إن العمل الدبلوماسي قد لا يعطي نتيجته سريعا لكننا نعمل يوميا مع الجهات الدولية بعيداً عن الاعلام لتحقيق الغاية المطلوبة".

ودعا عون المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في لبنان "إلى عدم التنازل عن الحق باستشارته، أو التساهل في أدائه".

وأضاف "أنا هنا اليوم لأتعهّد بأن أكون معكم ...أحمي واجبكم وحقكم ... وأحتمي برأيكم وفكركم".

يذكر أن إسرائيل شنت حربا على لبنان العام الماضي وانتهت باتفاق لوقف إطلاق النار بدأ تنفيذه في 27 نوفمبر الماضي. وتم تمديد مهلة تنفيذه حتى 18 فبراير الماضي. ولم تلتزم إسرائيل بالاتفاق. ويسعى لبنان لإلزامها عبر الطرق الدبلوماسية.