بري: ما تقوم به إسرائيل محاولة للتشويش على التزام لبنان بتنفيذ وقف النار

أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري اليوم الاثنين أن ما تقوم به إسرائيل محاولة مكشوفة للتشويش على التزام لبنان الجدي تنفيذ وقف النار.

ووفق الوكالة الوطنية للاعلام اليوم :"تابع رئيس مجلس النواب نبيه بري تطورات الاوضاع الميدانية في الجنوب على ضوء مواصلة إسرائيل اعتداءاتها وخرقها لبنود وقف إطلاق النار والقرار الأممي 1701، والتي بلغت ذروتها أمس بغارات وإعتداءات مكثفة طاولت مناطق لبنانية واسعة في الجنوب لاسيما في كوثرية السياد وحولا وأرنون وقرى إقليم التفاح ومرتفعات جبل الريحان، متسببة بسقوط عدد من الشهداء والجرحى".

وأضافت أنه "لهذه الغاية أجرى بري اتصالاً بقائد الجيش العماد رودولف هيكل اطلع منه على وقائع الإعتداءات الإسرائيلية، وأيضا مقدماً التعازي بشهداء الجيش الذين سقطوا في بلدة بريقع كما بالشهداء المدنيين".

وقال بري إن "ما قامت به إسرائيل أمس وطيلة الاسابيع الماضية هو محاولة مكشوفة للتشويش على الإلتزام الجدي للبنان الذي نفذ ما هو مطلوب منه لجهة تطبيق بنود وقف إطلاق النار، في وقت تمعن فيه إسرائيل باستباحة سيادة لبنان واللبنانيين وقرارات الشرعية الدولية".

وكان الجيش اللبناني أعلن أمس مقتل ضابط وعسكريين اثنين وإصابة عدد من المواطنين نتيجة انفجار ذخائر، أثناء نقلها داخل آلية عسكرية، وذلك في منطقة بريقع - النبطية ، مشيرا إلى أن الوحدات المختصة في الجيش تجري التحقيقات اللازمة لكشف ملابسات الحادثة.