لبنان أمام استحقاقين..«يونيفيل» وسحب السلاح

تتصدر الاهتمامات الرسمية والسياسية اللبنانية في هذه المرحلة قضيتان: الرد الإسرائيلي على الورقة الأمريكية، المفترض أن تعود به الموفدة الأمريكية إلى لبنان مورغان أورتاغوس في 25 من الشهر الجاري، واستحقاق التمديد للقوات الدولية العاملة في الجنوب «يونيفيل»، التي تنتهي ولايتها في 31 من الشهر الجاري، في ظل انقسام دولي بين استمرار أو إنهاء مهماتها، في حين يعقد مجلس الوزراء جلسة في 2 سبتمبر المقبل لدرس الخطة التنفيذية لقرار حصرية السلاح بيد الدولة.

وعليه، فإن الاثنين المقبل، هو يوم دقيق في تاريخ لبنان، لارتباطه بهاتين القضيّتين المصيريتين. فبالنسبة إلى التمديد، من المرجح أن يحصل، انطلاقاً من المقترح الفرنسي، ولكنه سيكون حكماً التمديد الأخير.

ذلك أن المعلومات تفيد بأن الولايات المتحدة متمسّكة بالتجديد لعام واحد فقط، مع وضع جدول زمني واضح وصارم، يتضمّن إنهاء مهام «يونيفيل»، لـ«إفساح المجال أمام الحكومة اللبنانية لتنفيذ قراراتها»، بأن تصبح الجهة الوحيدة المسؤولة عن الأمن في جنوب لبنان، وأن تسيطر على جميع الأراضي اللبنانية. وتشير مصادر إلى أن تبدّل الموقف الأمريكي جاء انطلاقاً من إدراك واشنطن بأنه لا يمكن تحقيق الحل المتكامل في لبنان، والمرتكز على نزع سلاح «حزب الله»، إذا اضطرب الوضع في الجنوب.