لبنان.. اتفاق رئاسي على إنجاز التعيينات

غداة الاتفاق اللبناني- الإسرائيلي القاضي ببدء مفاوضات غير مباشرة لحلّ النزاعات المتعلّقة بالحدود البريّة بين البلدين، سجّلت الساعات الأخيرة في لبنان تطوراً إيجابياً، تمثّل في اتفاق الرؤساء الثلاثة، العماد جوزف عون ونبيه برّي ونوّاف سلام، على التعيينات العسكرية والأمنية الكبيرة، إذ بات بحكم المؤكد أن جلسة مجلس الوزراء، اليوم، ستفضي إلى تعيين العميد الركن رودولف هيكل قائداً للجيش، والعميد إدغار لاوندس مديراً عاماً لأمن الدولة، والعميد حسن شقير مديراً عاماً للأمن العام، والعميد رائد عبدالله مديراً عاماً لقوى الأمن الداخلي.

وغداة إطلاق مجلس الوزراء اللبناني ورشة الإصلاح الشامل على مختلف الصعد الإدارية والمالية والقضائية، والتي تشكّل حجر الزاوية لإعادة النهوض بمؤسّسات الدولة، اكتملت سلّة التعيينات العسكرية والأمنية، وسيقرّها مجلس الوزراء اليوم، لينطلق لاحقاً إلى إقرار ما تبقّى من تعيينات في مختلف الإدارات والمؤسّسات.

وأشارت مصادر وزاريّة لـ«البيان» إلى أن إقرار التعيينات سيعطي زخماً لمسار العهد والحكومة، وسيطلق دينامية إعادة استنهاض مؤسّسات الدولة. ولفتت إلى وجوب استكمال الدفعة الأولى من التعيينات بدفعة أخرى إدارية، على قاعدة الكفاءة، خصوصاً في حاكميّة مصرف لبنان التي تنطوي على حساسية استثنائية، كونها على تماس مباشر مع الوضع المالي وحقوق المودعين.

وفي ضوء هذين التطوّرين، أفادت أوساط مطلعة «البيان» بأن الجلسات المقبلة لمجلس الوزراء ستتخذ وتيرة سريعة للتعجيل في إنجاز الأولويات الأكثر إلحاحاً في كلّ الاتجاهات الإصلاحية.