البنك الدولي يقدم برنامجاً بمليار دولار لإعادة إعمار لبنان

أعلن مكتب رئيس الوزراء اللبناني في بيان اليوم "الأربعاء" أن البنك الدولي قدّم برنامجاً بقيمة مليار دولار لإعادة إعمار لبنان.

وأضاف البيان أن البرنامج سيشمل قرضا بقيمة 250 مليون دولار، على أن يأتي باقي التمويل من مساعدات دولية.

من جانبه قال وزير المالية اللبناني ياسين جابر "كان اللقاء جيداً اليوم مع رئيس بعثة صندوق النقد الدولي أرنستو ريجو وفريق العمل بحيث تميّز بالمصارحة، وقد عبّرت عن إصرار الحكومة اللبنانية على القيام بكل الإصلاحات الضرورية، ليس لأن أحداً يطلب منا ذلك، انما لأن البلاد بحاجة الى هذه الاصلاحات".

وأشار الوزير إلى أن "النية قائمة لوضع برنامج مع صندوق النقد".

وأضاف "اليوم وضعنا خريطة طريق وغداً سيكون هناك اجتماع آخر سيحضره إلى رئيس بعثة الصندوق، وزير الاقتصاد وحاكم مصرف لبنان والمعنيين، وكما تعلمون الاجتماعات المتخصصة بدأت يوم الاثنين مع المختصين في وزارة المالية والوزارات المعنية، فالصندوق لا يجتمع فقط مع الرؤساء والوزراء، بل وأيضاً مع مديرين عامين واختصاصيين ومع مصرف لبنان وآخرين ليكوّن صورة واضحة عن أوضاع البلاد".

وتابع جابر "نحن عرضنا له الأولويات التي سنقوم بها بداية بتعيين حاكم مصرف لبنان لما لدوره المهم جداً في موضوع التعاطي مع صندوق النقد الذي سيحضر إلى لبنان مجدداُ بداية نيسان في حال تم تعيين حاكم للمصرف المركزي، أو سنلتقي معهم في واشنطن خلال اجتماعات فصل الربيع التي يعقدها الصندوق والبنك الدولي".





