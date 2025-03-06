لبنان بدأ رحلة العودة إلى الحضن العربي

غداة الزيارة الأولى الخارجية التي قام بها رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون للمملكة العربية السعودية، ومن ثم مشاركته ممثلاً لبنان في قمة القاهرة، بدا واضحاً أن ما واكب تحرّك عون، سعودياً وعربياً، ترك الرسالة الأبلغ من أن لبنان عاد إلى الحضن العربي من البوابة العريضة.

وسجّل عون موقفاً لافتاً في قمة القاهرة، إذ أعلن أن «لبنان يعود اليوم إلى العرب، وهو ينتظر عودة جميع العرب إليه»، مؤكداً أنه «لن يكون مستباحاً لحروب الآخرين».

وكانت القمة اللبنانية - السعودية أعادت تفعيل العلاقات بين بيروت والرياض، والتي بدا من بيانها المشترك أن هناك أموراً مطلوبة من لبنان لوضع بنود من هذه العلاقات موضع التنفيذ، وفي مقدّم هذه البنود وضع مطار بيروت.

أما حصّة لبنان في قمة القاهرة، فهي التشديد على ضرورة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بجميع بنوده، والالتزام بالقرار 1701، وإدانة الخروقات الإسرائيلية، ومطالبة إسرائيل بالانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية إلى الحدود المعترف بها، وبتسليم الأسرى في الحرب الأخيرة.

إلى ذلك، توقفت مصادر مراقبة عند التوازن الذي عبّر عنه عون في أكثر من مناسبة، بين حقّ لبنان في استعادة كل أرضه التي يحتلها الإسرائيليون وإعادة الإعمار وحصرية سلطة الدولة.