لبنان.. تشكيل حكومة جديدة من 24 وزيراً برئاسة نواف سلام

أعلنت رئاسة الجمهورية اللبنانية السبت تشكيل حكومة جديدة من 24 وزيراً برئاسة نواف سلام، بعد أسابيع من مشاورات مكثفة.

وأوردت الرئاسة في بيان أن "الرئيس جوزيف عون وقّع مرسوم قبول استقالة حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، ومرسوم تكليف الرئيس نواف سلام بتشكيل الحكومة، ووقّع مع الرئيس المكلّف مرسوم تشكيل حكومة من 24 وزيرا".

ووفق صحيفة النهار اللبنانية جاءت التشكيلة الوزارية كالتالي:

رئيس الحكومة نواف سلام

نائب رئيس الحكومة طارق متري

وزير الخارجية يوسف رجي

وزير الدفاع ميشال منسى

وزير الداخلية أحمد الحجار

وزير المال ياسين جابر

وزير الثقافة غسان سلامة

وزير الصحة ركان ناصر الدين

وزير العمل محمد حيدر

وزير الطاقة جو الصدي

وزير الاتصالات شارل الحاج

وزيرة السياحة لورا لحود

وزير الإعلام بول مرقص

وزير الصناعة جو عيسى الخوري

وزير الزراعة نزار هاني

وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد

وزيرة البيئة تمارا الزين

وزير دولة لشؤون التنمية الإدارية فادي مكي

وزيرة الشباب والرياضة نورا بيرقداريان

وزيرة التربية ريما كرامي

وزير العدل عادل أمين نصار

وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي كمال شحادة

وزير الاقتصاد والتجارة عامر بساط

وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني

وقد شكّل سلام حكومته بعد تكليفه في 13 يناير من قبل 85 نائباً لبنانياً وهي الحكومة الـ78 بعد الاستقلال والـ21 بعد الطائف.