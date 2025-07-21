جوزيف عون يسلم المبعوث الأمريكي مشروع تطبيق "المذكرة الشاملة"

سلم الرئيس اللبناني العماد جوزف عون، الموفد الرئاسي الأمريكي السفير توماس باراك، خلال لقائه اليوم الإثنين، مشروع المذكرة الشاملة، باسم الدولة اللبنانية، لتطبيق ما تعهد به لبنان منذ إعلان اتفاق وقف الاعمال العدائية في 27 نوفمبر 2024 وحتى البيان الوزاري للحكومة اللبنانية.

واستقبل الرئيس اللبناني قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، الموفد الرئاسي الأمريكي السفير توماس باراك، في حضور السفيرة الأمريكية لدى لبنان ليزا جونسون، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية.

وسلم الرئيس عون "باسم الدولة اللبنانية مشروع المذكرة الشاملة لتطبيق ما تعهد به لبنان منذ إعلان 27 نوفمبر 2024، حتى البيان الوزاري للحكومة اللبنانية، مرورا خصوصا بخطاب القسم.

وذلك حول الضرورة الملحة لإنقاذ لبنان، عبر بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها بقواها الذاتية دون سواها، وحصر السلاح في قبضة القوى المسلحة اللبنانية وحدها، والتأكيد على مرجعية قرار الحرب والسلم لدى المؤسسات الدستورية اللبنانية".

ويأتي ذلك "بالتزامن والتوازي مع صون السيادة اللبنانية على حدودها الدولية كافة، وإعادة الإعمار وإطلاق عملية النهوض الاقتصادي، بضمانة ورعاية من قبل أشقاء لبنان وأصدقائه في العالم، بما يحفظ سلامة وأمن وكرامة كل لبنان وجميع اللبنانيين."

وكان السفير توماس باراك، قد وصل أمس الأحد إلى بيروت في زيارة هي الثالثة، للقاء المسؤولين اللبنانيين.

وكان باراك قد سلّم المسؤولين اللبنانيين في زيارته الأولى في 19 يونيو، مقترحات لتنفيذ الترتيبات الأمنية لوقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل. وفي زيارته الثانية في السابع من يوليو/، تسلم باراك من رئيس الجمهورية العماد جوزف عون ردا على المقترحات التي حملها إلى المسؤولين اللبنانيين في زيارته الأولى.