لبنان.. هل تخطط إسرائيل للبقاء بالجنوب؟

تضغط إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الجانب الإسرائيلي لتنفيذ الانسحاب من جنوب لبنان، وتريد الانتهاء منه بحلول الأحد، وفقاً لشروط اتفاق وقف إطلاق النار المتفق عليها، إلا أن الجيش الإسرائيلي عزز انتشاره في خمس مناطق جنوبي لبنان. وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بطلب إسرائيل من الولايات المتحدة إرجاء انسحاب قواتها 30 يوماً.

تحدثت مصادر مطلعة أن إسرائيل تبحث إمكانية البقاء بمواقع محددة في جنوب لبنان، وذلك بالتزامن مع قرب انتهاء مهلة الستين يوماً التي كان من المقرر أن تنسحب خلالها قواتها من جميع القرى والبلدات والمواقع الحدودية، بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار وقع في 27 نوفمبر الماضي.

وفي السياق، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن الكابينت الإسرائيلي سيجتمع لبحث مسألة إبقاء جزء من القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان، بهدف استكمال «نشاطات أمنية»، قبل انتهاء فترة الـ60 يوماً المنصوص عليها في اتفاق وقف إطلاق النار.

وبحسب صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، فإن إسرائيل رأت أن «القوات اللبنانية انتشرت ببطء شديد في جميع أنحاء المنطقة، ما أدى إلى تأخير انسحاب قواتها نتيجة لذلك»، على حد وصفها.

بدورها، ذكرت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية نقلاً عن مصادر مطلعة قولها، إن الولايات المتحدة وفرنسا تناقشان التمديد المطلوب مع مسؤولين إسرائيليين ولبنانيين، إذ قدرت المصادر عدم ممانعة فرنسا في منح التمديد، طالما أن الأطراف الأخرى متفقة.

وفي الأثناء، ذكرت إذاعة الجيش أن إدارة ترمب «أقل ميلاً من سلفه جو بايدن، لمنح مهلة مدتها 30 يوماً، وتريد استكمال الانسحاب الكامل بحلول الأحد».

وقال السفير الإسرائيلي المنتهية ولايته لدى الولايات المتحدة، مايكل هيرتسوج، إنه يعتقد أن إسرائيل وواشنطن ستتوصلان إلى تفاهم بشأن هذه المسألة وسيتم منح التمديد في النهاية.

في الاثناء، أكد وزير الدفاع اللبناني موريس سليم، أن الجيش انتشر في كل المناطق التي انسحبت منها القوات الإسرائيلية، كما أنه على استعداد للانتشار في كامل أراضي الجنوب اللبناني.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع، أن الوزير أكد، خلال اجتماع مع قائد الجيش بالإنابة اللواء حسان عودة، موقف لبنان الثابت بضرورة انسحاب إسرائيل من الجنوب، ضمن المهلة الواردة في اتفاق وقف إطلاق النار، وناقش الطرفان مراحل ترتيبات وقف النار. وتطرح تساؤلات عن إمكانية اشتعال الحرب مجدداً مع قرب انتهاء مهلة الشهرين وعن السيناريوهات المتوقعة في حال عدم انسحاب إسرائيل من الجنوب.