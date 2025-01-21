لبنان.. أسبوع مضبوط على توقيتين: الحكومة و«وقف النار»

يشهد لبنان استحقاقين على صلة لصيقة بمستقبل البلاد، على المستويين الإقليمي والمحلي. فعلى وقع بدْء تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في غزّة، ترقبٌ لمصير اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، حيث تنتهي مهلة الـ60 يوماً الأحد المقبل.. وهل سيكون للبنان حكومة جديدة يوم الجمعة المقبل، ولا سيما بعد الحديث أن توزيعتها ستكون مقبولة لدى الأطراف التي ستُمثل في التشكيلة الوزارية التي يُتوقع حتى الآن أن تكون من 24 وزيراً، إلا إذا ارتأى المعنيون توسيعها إلى 30 وزيراً إذا فرضت ضرورات التمثيل ذلك.

حسم

وسيكون الأسبوع الجاري حاسماً على الصعيد الحكومي. رئيس الحكومة المكلف نواف سلام سيحمل المسوّدة الأولى إلى قصر بعبدا في اليومين المقبلين، فيما الاتصالات واللقاءات، المعلنة وغير المعلنة، تتكثّف في سعي لصدور المراسيم الحكوميّة في أقرب فرصة، والانطلاق إلى مرحلة جديدة من محاولة تعويض ما فات، ولا سيّما أنّ أكثر من دولة تبدي استعدادها للانخراط في الاستثمار في لبنان، وتنتظر زيارة رئيس الجمهورية جوزيف عون لتوقيع اتفاقات على أكثر من صعيد. علماً أن الأخير أكد مجدّداً أن على الجميع «أن يكونوا على قدر المسؤولية» و«من لا يستطيع تحمّل المسؤولية، يجب ألا يكون في سدّتها».

وبحسب قول مصادر متابعة لـ«البيان»، فإن هناك دافعيْن أساسيّين إلى الاستعجال في التأليف: الأول، الضغط الذي مارسه الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب على سائر اللاعبين في الشرق الأوسط لإقفال بؤر الحرب بعد تولّيه مقاليد الحكم رسمياً أمس، فيما الدافع الثاني يتمثل في انتهاء مهلة وقف النار في الجنوب، الأحد المقبل، وحاجة لبنان إلى استكمال بناء مؤسّساته الدستورية وآليات الحكم فيه، ليكون مؤهلاً لمواجهة التحديات الجديدة وذلك وسط التعويل على الوعود التي أطلقها الأمريكيون والفرنسيون والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في الأسبوع الفائت، للضغط على الحكومة الإسرائيلية لإنهاء الحرب على جبهة لبنان، والجهود التي يراهن أهل الحكم على أنّ إدارة ترامب ستبذلها، من أجل احتواء الرغبات التوسّعية الإسرائيلية.

ويجرى العمل لإنجاز التشكيل قبل الأحد المقبل، أي التاريخ المحدّد لانتهاء مهلة الـ60 يوماً التي ينصّ عليها اتفاق وقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل.

علماً أن هذا الاتفاق ينصّ على انسحاب إسرائيل من مناطق دخلتها في جنوب لبنان، بحلول 26 من الجاري، ويشمل كذلك الالتزام بقرار مجلس الأمن الدولي 1701 الصادر في سنة 2006، والذي من بنوده ابتعاد «حزب الله» عن الحدود، ونزع سلاح كلّ المجموعات المسلّحة في لبنان وحصرها بالجيش.