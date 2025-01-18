توغل إسرائيلي في مدينة بنت جبيل بجنوب لبنان

توغلت قوة إسرائيلية اليوم السبت في مدينة بنت جبيل في جنوب لبنان، وأقدمت على هدم منزل في المنطقة المذكورة.

وتم رصد توغل قوة إسرائيلية قبل ظهر اليوم في بلدة يارون في جنوب لبنان باتجاه منطقة الدبش في مدينة بنت جبيل الجنوبية، وأقدمت جرافة إسرائيلية معززة بآليات عسكرية، كانت تقدمت من بلدة يارون، على هدم منزل في حي الدبش في مدينة بنت حبيل وسوته بالأرض بعد جرفه، بالتزامن مع تحليق لطيران مسير واستطلاعي إسرائيلي، بحسب ما أعلنت " الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

ونفذت جرافة إسرائيلية عملية تجريف في محيط منطقة "باب الثنية" شرق سهل بلدة مرجعيون في جنوب لبنان، بحسب "الوكالة الوطنية للإعلام".

وتوجهت آليات وجنود الجيش الإسرائيلي صباح اليوم من بلدة حولا في اتجاه وادي السلوقي في جنوب لبنان، ونفّذت عملية تمشيط واسعة بالأسلحة الرشاشة الثقيلة والمتوسطة.

يذكر أنه كان تمّ الإعلان في 26 نوفمبر الماضي عن اتفاق وقف لإطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، وبدأ تنفيذ وقف إطلاق النار فجر اليوم التالي، ولم تلتزم إسرائيل بوقف إطلاق النار منذ إعلانه.