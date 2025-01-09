أنور قرقاش: نهنئ الشعب اللبناني بانتخاب جوزيف عون رئيساً للجمهورية

هنأ معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، الشعب اللبناني الشقيق بانتخاب العماد جوزيف عون رئيساً للجمهورية، متمنياً له النجاح والتوفيق في مسؤولياته، بما يعزز ازدهار لبنان ورفاه شعبه.

وأكد معاليه في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي "X"، أن تعزيز الدولة الوطنية ومؤسساتها خطوة محورية للمضي قدماً نحو تحقيق تطلعات الشعب اللبناني وطموحاته في التقدم والرخاء.

وقال معاليه: "نهنئ الشعب اللبناني الشقيق بانتخاب العماد جوزيف عون رئيساً للجمهورية، ونتمنى له النجاح والتوفيق في مسؤولياته، بما يعزز ازدهار لبنان ورفاه شعبه".

وأضاف: "تعزيز الدولة الوطنية ومؤسساتها خطوة محورية للمضي قدماً نحو تحقيق تطلعات الشعب اللبناني وطموحاته في التقدم والرخاء".