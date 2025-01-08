قصف إسرائيلي يستهدف منزل رئيس بلدية بنت جبيل في جنوب لبنان

استهدف قصف إسرائيلي صباح اليوم الأربعاء منزل رئيس بلدية بنت جبيل في جنوب لبنان.

وأفادت "الوكالة الوطنية للإعلام بـ "استهداف منزل رئيس بلدية بنت جبيل صباحا بقذيفة من دبابة ميركافا معادية عند أطراف المدينة".

وأشارت إلى أن "العدو ينفذ منذ الصباح، عملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة في اتجاه الأحياء الداخلية لبلدة ميس الجبل"، لافتة إلى تحليق "الطيران المعادي على علو متوسط وبشكل دائري في أجواء مدينة الهرمل".

ودخل قرار وقف إطلاق النار في لبنان حيز التنفيذ فجر 27 نوفمبر الماضي، ولم تلتزم إسرائيل بوقف إطلاق النار منذ إعلانه.