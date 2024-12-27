غارات إسرائيلية تستهدف البقاع شرق لبنان

شن الطيران الحربي الإسرائيلي صباح اليوم الجمعة غارات استهدفت عدة مواقع في البقاع شرق لبنان.

واستهدف الطيران الإسرائيلي صباح اليوم 3 مواقع في منطقة قوسايا في البقاع، بحسب ما أعلنت " الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

وهي المرة الثانية التي يستهدف فيها الطيران الإسرائيلي منطقة البقاع شرق لبنان بعد سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 27 نوفمبر الماضي.

وسجّل تحليق للطيران الحربي الإسرائيلي على علو منخفض صباح اليوم فوق البقاع شرق لبنان.

يذكر أنه تم الإعلان عن اتفاق لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل في 26 نوفمبر الماضي. وبدأ تنفيذ وقف إطلاق النار فجر اليوم التالي. وينص الاتفاق ايضا على انسحاب القوات الإسرائيلية التي غزت في أول أكتوبر جنوب لبنان لاستهداف مواقع حزب الله، في غضون 60 يوما من سريان الاتفاق، وانتشار الجيش اللبناني في الجنوب.

وتخرق إسرائيل اتفاق وقف إطلاق النار منذ دخوله حيز التنفيذ بشكل يومي. وقدم لبنان شكاوى لمجلس الأمن الدولي على خلفية هذه الخروقات.