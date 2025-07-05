لبنان.. أعداء الداخل يلعبون على الوتر الطائفي

حذّر الرئيس اللبناني جوزيف عون، أمس، من «أعداء الداخل الذين يلعبون على الوتر الطائفي خدمة لمصالحهم مع الخارج». واستقبل عون وفد «التوازن الوطني» الذي تحدث باسمه رئيس تحرير جريدة «اللواء» صلاح سلام.

معتبراً أن «الرئيس عون يمثل في شخصه معنى الالتزام والتفاني في خدمة الوطن»، معرباً عن «ثقته بقدرته على جمع الشمل وتمكين الدولة من استعادة هيبتها ومكانتها»، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية اللبنانية.

ونفى الأخبار المتداولة في المرحلة الأخيرة، لاسيما منها التي تحدثت عن دخول مجموعات إلى لبنان، وتلك التي أشارت إلى استعداد لاقتحامات على الحدود اللبنانية السورية. وأكد ضرورة تضامن اللبنانيين وتضافر جهودهم لمواجهة التحديات، وتعزيز الاستقرار والازدهار، مشدداً على أن الوحدة الوطنية هي الرد الحقيقي على كل التحديات.

وشدد عون «رداً على بعض التأويلات في الفترة الأخيرة، أنه متفق مع مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان منذ كان قائداً للجيش على المصلحة الوطنية»، مضيفاً: «هناك تنسيق مستمر مع الرئيس السوري أحمد الشرع تجاه العديد من القضايا المشتركة».

وأثنى عون على «القيمة المضافة التي يشكلها كل مكوّن للبنان»، معتبراً أن «الطائفة السنية هي رمز الاعتدال في الداخل، وتشكل عمق الانتماء للمحيط العربي والخارج، وقد دفعت أثماناً غالية من دماء أصحاب السماحة ورجال الدولة على السواء».

وشدّد عون على أنه «لا يمكن لأي فريق أن يلغي فريقاً آخر في لبنان، كما أنه لا فضل لطائفة على أخرى، والحرب الإسرائيلية الأخيرة استهدفت كل لبنان، فيما لم ترحم الحرب الاقتصادية أحداً». واعتبر أن «لبنان وصل إلى الدرك الذي وصل إليه بسبب الفساد وعدم وجود المحاسبة».