لأول مرة منذ شهر.. قصف إسرائيلي يستهدف شرق لبنان

شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي غارةً فجر اليوم الأربعاء على سهل بلدة طاريا في البقاع شرق لبنان.

وقصف الطيران الحربي الإسرائيلي فجر اليوم " منزلا في سهل بلدة طاريا مجاور لضفاف مجرى نهر الليطاني غرب بعلبك، دون وقوع إصابات"، بحسب ما أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية.

وهذه المرة الأولى التي يستهدف فيها الطيران الإسرائيلي منطقة البقاع شرق لبنان بعد سريان اتفاق وقف إطلاق النار الشهر الماضي .

ودخل قرار وقف إطلاق النار في لبنان حيز التنفيذ فجر 27 نوفمبر الماضي ، وتخرق إسرائيل الاتفاق منذ سريانه بشكل يومي.