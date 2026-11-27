قال رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزف عون، اليوم الجمعة، إن إنهاء حالة العداء مع إسرائيل مهمّ بالنسبة للبنان، ومن الأهداف التي يسعى لتحقيقها انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان وانتشار الجيش اللبناني وعودة النازحين وتحرير الأسرى وحصر السلاح بيد الدولة.

جاءت مواقف الرئيس عون خلال استقباله، صباح اليوم، في قصر بعبدا وفداً من منطقة "ايل دو فرانس" برئاسة السيدة فاليري بيكرس، بحضور سفير فرنسا في لبنان باتريك دوريل وعدد من أركان السفارة، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية.

وقال الرئيس عون "إن انهاء حالة العداء مع إسرائيل مهم بالنسبة للبنان وسيكون له تأثير إيجابي عليه وعلى المنطقة عامة ومن شأنه أن يسرع حصر السلاح بيد الدولة".

وأضاف "إن من ضمن الأهداف التي نعمل على تحقيقها انسحاب القوات الإسرائيلية من الجنوب وانتشار الجيش اللبناني وعودة النازحين وتحرير الأسرى وحصر السلاح بيد الدولة وإنهاء حالة العداء مع إسرائيل"، مشيراً إلى أن "الإصلاحات التي يقوم بها لبنان هي لمصلحته أولاً".

وتابع عون "نحن جديون في السياق وتوقيع الاتفاق الثلاثي يأتي في هذا الإطار ولكن للأسف لم تلتزم إسرائيل به حتى الآن ونحن بانتظار تأليف الحكومة الإسرائيلية الجديدة لنرى أي سياسة ستتبع".

وأشار إلى أن لبنان وفرنسا تربطهما " علاقات متجذرة في التاريخ، وهما مهمّان لبعضهما البعض ولقد كانت فرنسا على الدوام ولا سيما في مرحلة الأزمات إلى جانب لبنان، وآخر هذه المراحل من خلال الدور الذي لعبته في اللجنة الخماسية التي أنهت الفراغ الرئاسي"، مشيراً إلى "زيارة الرئيس ايمانويل ماكرون للبنان بعد أسبوع من انتخابه رئيساً للجمهورية وذلك للتعبير عن الدعم والمؤازرة."