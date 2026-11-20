أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن لبنان يسلك مساراً نحو مزيد من السيادة والاستقرار والسلام مع جيرانه، جاء ذلك في برقية تهنئة تلقاها الرئيس اللبناني جوزف عون، اليوم الجمعة، من الرئيس الأمريكي بمناسبة الذكرى ال 83 لاستقلال لبنان حيث أعرب الرئيس فيها عن تطلّعه لاستمرار الشراكة القائمة بين لبنان وأمريكا ، بحسب بيان للرئاسة اللبنانية .

وقال الرئيس ترامب في برقيته، بحسب البيان،: " بالنيابة عن الشعب الأمريكي، أتقدم إليكم وإلى الشعب اللبناني بأحرّ التهاني، بمناسبة احتفالكم بالذكرى الثالثة والثمانين لاستقلال لبنان، في 22 نوفمبر".

وتابع ترامب "أتطلع إلى استمرار الشراكة القائمة بين بلدينا، فيما تعملون على رسم مستقبل أكثر إشراقاً للأجيال القادمة"، وأضاف " تتاح أمام لبنان فرصة لإطلاق نهضة جديدة بقيادتكم. وهو يسلك مساراً نحو مزيد من السيادة والاستقرار والسلام مع جيرانه. وإنني أشيد بالقرارات الشجاعة التي اتخذتها حكومتكم، و أحثكم على اغتنام هذه الفرصة".