غارات إسرائيلية تستهدف بلدات في جنوب لبنان

أغار الطيران الحربي الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، مستهدفاً بلدة كفرتبنيت وأطراف بلدة زوطر الشرقية، في جنوب لبنان. وألقت طائرة مسيّرة إسرائيلية قنبلة صوتية في بلدة حداثا في جنوب لبنان. ونفّذ الجيش الإسرائيلي تفجيرات في بلدتي دير سريان والمنصوري في جنوب لبنان، بحسب ما أعلنت " الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

وكان الطيران الحربي الإسرائيلي، قد شن بعد ظهر اليوم الاثنين، غارةً استهدفت بلدة النبطية الفوقا في جنوب لبنان. وقصفت المدفعية الإسرائيلية أطراف بلدة ميفدون، جنوب لبنان. وقام الجيش الإسرائيلي بإضرام النار في عدد من المنازل في بلدة زوطر الشرقية في جنوب لبنان.

وواصل الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، تنفيذ غارات جوية وقصف مدفعي وتفجير منازل في مناطق متفرقة من جنوب لبنان.

ووفق "الوكالة الوطنية للاعلام" ، أغار الطيران الحربي الإسرائيلي صباحاً، على وادي بلدة زبقين، بالتزامن مع قصف مدفعي إسرائيلي وعنيف على بلدتي المنصوري ومجدل زون والأودية المجاورة.

وأشارت إلى أن القوات الإسرائيلية نسفت فجراً منازل في بلدة المنصوري.

وتشن إسرائيل حرباً على لبنان منذ الثاني من مارس الماضي، بعد إطلاق "حزب الله" صواريخ على شمال إسرائيل. واحتلّت القوات الإسرائيلية عدداً من بلدات جنوب لبنان.

وأُعلن في 20 يونيو الماضي عن وقف لإطلاق النار، انخفضت بعده وتيرة الاستهدافات الإسرائيلية لجنوب لبنان.





