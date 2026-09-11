غارتان إسرائيليتان وعملية تفجير وقصف تستهدف بلدة المنصوري في جنوب لبنان

شن الطيران الإسرائيلي، بعد ظهر اليوم الجمعة، غارتين على بلدة المنصوري في جنوب لبنان، ونفذت القوات الإسرائيلية عملية تفجير في البلدة، كما استهدفت المدفعية الإسرائيلية البلدة.

ونفذ الطيران الإسرائيلي، بعد ظهر اليوم، غارتين متتاليتين على بلدة المنصوري في جنوب لبنان مستهدفاً بنى تحتية وأحياء سكنية في البلدة، وترافق ذلك مع عملية تفجير إسرائيلية قوية استهدفت الأحياء السكنية والبنى التحتية في البلدة، وقد وصلت أصوات الانفجارات والارتجاجات إلى مدينة صور الجنوبية وقرى المحيط، كما استهدفت المدفعية الإسرائيلية البلدة، بحسب ما أعلنت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

وشن الطيران الإسرائيلي غارة في وقت سابق من صباح اليوم الجمعة، استهدفت بلدة المنصوري في جنوب لبنان، ونفذت القوات الإسرائيلية عملية تفجير في البلدة.

وأغار الطيران الإسرائيلي، صباح اليوم، على بلدة المنصوري في جنوب لبنان، بالتزامن مع عملية تفجير ضخمة في البلدة، كما فجرت القوات الإسرائيلية القسم الأكبر من المدرسة الرسمية في بلدة المنصوري، بحيث لم يتبق إلا جزء صغير منها.

ونفّذت القوات الإسرائيلية، فجر اليوم، تفجيراً في تلة بلدة برعشيت في جنوب لبنان، كما قصفت مدفعيتها وادي الحجير في جنوب لبنان، بحسب ما أعلنت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

يذكر أن إسرائيل شنّت حربا على لبنان منذ الثاني من مارس الماضي، بعد إطلاق "حزب الله" صواريخ على شمال إسرائيل، واحتلت القوات الإسرائيلية عدداً من البلدات في جنوب لبنان.

واستمرت الغارات الإسرائيلية في استهداف مناطق واسعة في جنوب لبنان والبقاع شرقي لبنان، بعد الإعلان الأول عن وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل في السادس عشر من أبريل الماضي، ومن ثم تمديده في الثالث والعشرين من أبريل الماضي لمدة 3 أسابيع، وتمديده من جديد في الخامس عشر من مايو الماضي لمدة 45 يوماً.

وأُعلن في العشرين من يونيو الماضي عن وقف لإطلاق النار، انخفضت بعده وتيرة الاستهدافات الإسرائيلية لجنوب لبنان.





