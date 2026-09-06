4 قتلى في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان

قالت وزارة ​الصحة اللبنانية اليوم الأحد إن أربعة أشخاص قُتلوا بينهم امرأتان ‌في غارات ​جوية شنتها إسرائيل على جنوب لبنان.

وأفادت وزارة الصحة اللبنانية اليوم الأحد بمقتل رجلين في بلدة تقع على أطراف المنطقة التي تسيطر عليها ‌القوات الإسرائيلية، بينما قُتلت المرأتان في بلدة عربصاليم، الواقعة إلى الشمال من المنطقة المحتلة.

وكان الجيش الإسرائيلي أصدر إنذارا بالإخلاء عبر الإنترنت عند الساعة ‌السادسة صباحا بالتوقيت المحلي للمناطق القريبة من مبنى ‌في بلدة عربصاليم بجنوب لبنان، وقال إنه سيستهدف المبنى ‌نظرا لاستخدامه من جانب "حزب الله".

وكانت ‌فتاتان من بين ستة جرحى آخرين في تلك الغارة.

وذكرت وزارة الصحة أمس السبت أن أربعة أشخاص قتلوا وأصيب 23 آخرون ⁠في أنحاء متفرقة بجنوب لبنان يوم الجمعة، جراء غارات إسرائيلية وقعت دون سابق إنذار بالإخلاء.