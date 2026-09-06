غارة إسرائيلية تدمر مستشفى في جنوب لبنان

استهدفت غارة إسرائيلية، صباح اليوم الأحد، مبنى مستشفى غندور القديم في النبطية الفوقا، ما أدى إلى تدميره بالكامل، من دون تسجيل إصابات.

وذكرت صحيفة "الديار" اللبنانية على موقعها الإلكتروني أن المستشفى خارج الخدمة، وأن المبنى كان خاليًا عند استهدافه.

ويأتي استهداف مبنى المستشفى في إطار موجة واسعة من الغارات والقصف الإسرائيلي التي شهدتها النبطية ومحيطها منذ ساعات الفجر، إذ استهدفت غارة جوية المنطقة الصناعية في كفررمان، فيما طالت غارات أخرى حي الرويس وحي الراهبات في مدينة النبطية ، وفق الصحيفة .

كما استهدفت غارة نفذتها مسيّرة إسرائيلية محيط دار المعلمين في النبطية، بالتزامن مع قصف مدفعي طال وادي الحجير ومجرى النهر عند أطراف زوطر الغربية.

وفي النبطية الفوقا أيضًا، استهدفت غارة إسرائيلية دراجة نارية قرب إسعاف الهيئة، ما أدى إلى استشهاد شخصين.

وخلال ساعات الفجر، شن الطيران الإسرائيلي غارة على بلدة المنصوري قرابة الساعة الواحدة، فيما طال القصف المدفعي دوحة كفررمان ووادي الحجير وأطراف زوطر الشرقية وميفدون.

كذلك نفذت القوات الإسرائيلية سلسلة تفجيرات خلال ساعات الفجر، طالت بلدة أرنون في محيط القلعة وبلدة رشاف، في ظل تصعيد ميداني متواصل على امتداد عدد من المناطق الجنوبية.