غارات وتفجيرات إسرائيلية في جنوب لبنان

واصل الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، تنفيذ غارات وتفجيرات بالبراميل المتفجرة في مناطق متفرقة من جنوب لبنان.

وشنّت الطائرات الإسرائيلية اليوم غارتين متتاليتين على بلدة المنصوري استهدفت عدداً من المنازل في البلدة،وفق "الوكالة الوطنية للإعلام" .

وأشارت إلى أن القوات الإسرائيلية أقدمت على تنفيذ عدة تفجيرات في أطراف البلدة، مستخدمةً برميلاً يحتوي على متفجرات قويةً سمع صداها في القرى المحيطة.

وسُجّل تحليق للطيران المسيّر الإسرائيلي فوق الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت على علو منخفض ، كما قصفت المدفعية الإسرائيلية ليلا وادي السلوقي ووادي الحجير في جنوب لبنان .

وتشن إسرائيل حربا على لبنان منذ الثاني من مارس/آذار الماضي، بعد إطلاق "حزب الله" صواريخ على شمال إسرائيل. واحتلّت القوات الإسرائيلية عددا من بلدات جنوب لبنان.

وأُعلن في 20 يونيو/حزيران الماضي عن وقف لإطلاق النار، انخفضت بعده وتيرة الاستهدافات الإسرائيلية لجنوب لبنان.