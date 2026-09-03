تفجيرات إسرائيلية تستهدف بلدة بني حيان بجنوب لبنان

نفذت القوات الإسرائيلية، بعد ظهر اليوم الخميس، ثلاثة تفجيرات ضخمة في بلدة بني حيان بجنوب لبنان، كما سُجّل ظهر اليوم تحليق للطيران المسيّر الإسرائيلي على علو منخفض فوق منطقة الزهراني في جنوب لبنان، بحسب ما أعلنته "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

وكانت القوات الإسرائيلية، نفّذت قبل ظهر اليوم، تفجيرات ضخمة في بلدة القنطرة في جنوب لبنان. وتوغّلت قوة إسرائيلية، صباح اليوم داخل مزرعة حلتا في جنوب لبنان.

كما نفّذت، صباح اليوم، تفجيرات في بلدة حداثا ووادي بلدة برعشيت في جنوب لبنان.

وألقت طائرة مسيّرة إسرائيلية قنبلتين صوتيتين على طريق العزية - المنصوري في جنوب لبنان.

وقصفت المدفعية الإسرائيلية بلدة المنصوري في جنوب لبنان، بالتزامن مع قيام آليات إسرائيلية بنقل جالونات مفخخة باتجاه البلدة، بالإضافة إلى توغل دبابة "ميركافا" وجرافة من نوع "دي 9" في البلدة.

وتم تسجيل تحليق للطيران المسير الإسرائيلي، فجرا، فوق منطقة صور في جنوب لبنان.