قصف إسرائيلي وتوغل في جنوب لبنان

توغلت قوة إسرائيلية، بعد ظهر اليوم الخميس، في الأطراف الغربية لبلدة ميس الجبل في جنوب لبنان، بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف عدداً من المنازل في المنطقة.

ونفّذت القوات الإسرائيلية عملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة والثقيلة في المنطقة الواقعة بين مشاع بلدة المنصوري وبلدة مجدل زون في جنوب لبنان، بالأسلحة الرشاشة والثقيلة، وسط تحليق للطائرات المسيرة الإسرائيلية في الأجواء، بحسب ما أعلنته "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

وتوغلت قوة إسرائيلية، بعد ظهر اليوم، ترافقها دبابات وجرافات عسكرية، في الأطراف الغربية لبلدة ميس الجبل، جنوب لبنان، بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف عددا من المنازل في المنطقة، وأقدمت على حرق عدد من المنازل وجرف خيم زراعية موجودة في المكان... وتزامن التوغل مع وصول شاحنة محمّلة بالمواد المتفجرة تمهيدًا لتنفيذ عملية تفجير في المنطقة"، بحسب ما أعلنته "الوكالة الوطنية للإعلام".

وأشارت الوكالة إلى تسجيل تحليق للطيران المسيّر الإسرائيلي فوق الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت على علو منخفض، بعد ظهر اليوم.

ونفذت القوات الإسرائيلية، صباح اليوم عملية تمشيط واسعة باتجاه أطراف بلدة حاريص، لجهة بلدة حداثا في جنوب لبنان، مستهدفة المنازل وقاطنيها. كما ألقت مواد متفجرة وحارقة على أطراف بلدة المنصوري، جنوب لبنان، بحسب ما أعلنته "الوكالة الوطنية للإعلام" .

وكان الطيران الحربي الإسرائيلي، قد شنّ صباح اليوم الخميس، غارات استهدفت حرج علي الطاهر عند الأطراف الشرقية لبلدة النبطية الفوقا في جنوب لبنان. وقصفت المدفعية الإسرائيلية أطراف بلدتي ميفدون وزوطر الشرقية في جنوب لبنان.

وأغار الطيران الحربي الإسرائيلي ليلا، على المنطقة الواقعة بين بلدتي زوطر الشرقية وميفدون في جنوب لبنان.

وتشن إسرائيل حربا على لبنان منذ الثاني من مارس الماضي، بعد إطلاق "حزب الله" صواريخ على شمال إسرائيل. واحتلّت القوات الإسرائيلية عددا من بلدات جنوب لبنان.

وأُعلن في 20 يونيوالماضي عن وقف لإطلاق النار، انخفضت بعده وتيرة الاستهدافات الإسرائيلية لجنوب لبنان.





