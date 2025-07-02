لبنان يعد ردّه على مطلب أمريكا بتسليم سلاح«حزب الله»

قال مصدران مطلعان، إن مسؤولين لبنانيين يعكفون على صياغة رد على مطالب الولايات المتحدة بأن يتخلى «حزب الله» عن سلاحه بحلول نوفمبر مقابل وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية.

ونقل مطالب واشنطن توماس باراك المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا والسفير الأمريكي في تركيا خلال زيارة إلى بيروت في 19 يونيو. وقال المصدران اللذان تحدثا، شريطة عدم نشر اسميهما بسبب حساسية المسألة، إن باراك أطلع مسؤولين لبنانيين على خارطة طريق مكتوبة وأبلغهم بأنه يتوقع الرد في أول يوليو بشأن أي تعديلات مقترحة.

وأضافا أن الوثيقة المكونة من ست صفحات تركز على تسليم سلاح «حزب الله» والفصائل المسلحة الأخرى، وتحث لبنان على تحسين العلاقات مع سوريا وتنفيذ إصلاحات مالية.

وقال المصدران، إن الوثيقة تقترح نهجاً مرحلياً لتسليم السلاح، بحيث يقوم الحزب بتسليم سلاحه في جميع أنحاء لبنان مقابل انسحاب القوات الإسرائيلية التي تحتل مناطق في الجنوب. وذكرا أنه يجب الانتهاء من تسليم السلاح تماماً بحلول نوفمبر أو بنهاية العام على أقصى تقدير.

وأضافا أن تسليم السلاح سينهي الضربات الإسرائيلية التي تستهدف عناصر الحزب وسيؤدي إلى الإفراج عن أموال لإعادة بناء مناطق لبنانية دمّرتها الحرب.

وأضاف المصدران أن الاقتراح يشير أيضاً إلى إنشاء آلية تشرف عليها الأمم المتحدة لضمان أن تطلق إسرائيل سراح أسرى الحزب. وقالا إن باراك حث المسؤولين اللبنانيين على اغتنام الفرصة التي وفرتها خارطة الطريق لأنها «قد لا تتاح مرة أخرى». ومن المقرر أن يعود باراك إلى لبنان الأسبوع المقبل. وأضافا أن باراك لم يحصل بعد على موافقة إسرائيل على خارطة الطريق.