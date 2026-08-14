لبنان.. مذكرة توقيف بحق لواء سابق في الجيش السوري تطالب دمشق بتسليمه

أصدر النائب العام التمييزي في لبنان القاضي أحمد رامي الحاج، اليوم الجمعة، مذكرة توقيف وجاهية بحق اللواء السابق في الجيش السوري عادل عيسى، بشبهة القتل العمدي والقصدي والتعذيب.

وأعلنت "الوكالة الوطنية للاعلام" اللبنانية الرسمية أن " اللواء السابق في الجيش السوري عادل عيسى مثل في حضور وكيله المحامي طوني شديد، أمام النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج ، الذي استجوبه بناء على الملف الوارد من القضاء السوري الذي يطلب استرداده".

وأصدر القاضي الحاج في نهاية الجلسة "مذكرة توقيف وجاهية بحقه، بشبهة القتل العمدي والقصدي والتعذيب الذي أفضى إلى الوفاة واثارة الاقتتال الداخلي والطائفي."

وأشارت الوكالة إلى أن القاضي الحاج يعكف " على دراسة طلب استرداد اللواء الموقوف عادل عيسى، ومن المقرر أن يتخذ مطلع الأسبوع المقبل قراره بشأن تسليم الضابط المذكور من عدم تسليمه".