الرئيس اللبناني: تقدم إيجابي في مفاوضات روما بشأن الحدود والأسرى

أكد الرئيس اللبناني جوزاف عون اليوم الجمعة إحراز تقدم إيجابي في المفاوضات التي انعقدت في العاصمة الإيطالية روما.

ونقل بيان للرئاسة اللبنانية اليوم عن الرئيس عون قوله ، خلال جلسة مجلس الوزراء، إن المفاوضات التي انعقدت في العاصمة الإيطالية تناولت وقف إطلاق النار ونسف المنازل وجرفها، والحدود، وإعادة الأسرى، وتحديد المناطق التجريبية.

وأشار إلى إحراز تقدم إيجابي في مسألتي الحدود والأسرى، على أمل أن تظهر قريباً خطوات عملية في هذا الإطار ، لافتا إلى أن مسألتي وقف إطلاق النار والمناطق التجريبية، فستعمل الإدارة الأمريكية على معالجتهما، وسيصل قريباً الجنرال الأمريكي جوزف كليرفيلد إلى بيروت لمتابعة هذه المواضيع.

وعقد ممثلون عن لبنان وإسرائيل اجتماعات في العاصمة الإيطالية، روما، من الثلاثاء الماضي إلى أمس الخميس لبحث مواصلة تنفيذ الاتفاق الأمني بين البلدين.

ووفق البيان ، وضع الرئيس عون المجلس في أجواء زيارته إلى الولايات المتحدة الأميركية ولقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤكداً نجاحها على الرغم من رهان البعض على فشلها.

و أوضح عون أن الكلام الذي دار خلال اللقاء بعيداً عن الإعلام كان إيجابياً، وأن الرئيس الأمريكي أبدى تفهّماً لوضع لبنان وفتح الكثير من الأبواب ، لافتا إلى أن لقاءه بوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الذي سبق لقاء الرئيس ترامب، تمحور حول النقاط نفسها.

و أشار إلى أن نتائج اللقاء مع الرئيس ترامب تُرجمت برفع الحظر عن عمل الخطوط الجوية الأمريكية إلى لبنان، على أمل أن تحطّ طائرات شركة "طيران الشرق الأوسط" في المطارات الأمريكية، لا سيما أن الشركة اللبنانية قادرة، من خلال أسطولها الجوي، على الوصول إليها.

و أعلن الرئيس عون أنه يجري العمل على عقد مؤتمر اقتصادي في واشنطن، يحضره الوزراء المعنيون ويترأس الوفد اللبناني فيه رئيس مجلس الوزراء، على أن يكون له مردود إيجابي، مضيفا أن اللقاء تناول الكثير من المواضيع، وأن الأمور تتخذ منحى إيجابياً وتحتاج إلى متابعة من جانبنا.