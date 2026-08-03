عون يؤكد على واجب العدالة في ذكرى انفجار مرفأ بيروت

قال الرئيس اللبناني العماد جوزف عون، في بيان اليوم الإثنين، بمناسبة مرور ستة أعوام على تفجير مرفأ بيروت، إن ذكرى انفجار المرفأ "هي تذكير بواجب العدالة والحقيقة والمحاسبة"، مؤكدا "ضرورة صدور القرار الظني عن المحقق العدلي في هذه القضية".

وأضاف "إن هذه الذكرى ليست مجرد محطة للحداد، بل هي تذكير دائم بواجب لا يسقط بالتقادم: واجب الحقيقة والعدالة والمحاسبة...والعدالة لا تعني الانتقام، بل تعني إحقاق الحق، وكشف الحقيقة كاملة غير منقوصة، ومحاسبة كل من تقاعس أو قصّر أو تسبب بهذه الكارثة، أياً كان موقعه أو صفته".

وقال رئيىس الجمهورية "إن القضاء اللبناني مدعوّ اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى إثبات استقلاليته وقدرته على إنصاف الضحايا..."

يذكر أن انفجارا كان قد هز مرفأ بيروت في 4 أغسطس عام 2020، وأسفر عن مقتل أكثر من 230 شخصا وجرح أكثر من 6 آلاف.

ولم تعرف حتى الآن كيفية حصول الانفجار ومن تسبب به.