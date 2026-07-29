جوزف عون.. لا نريد مساعدات ونهوض لبنان ليس مستحيلاً

قال الرئيس اللبناني جوزف عون إن تشديده على اعتماد خيار الدبلوماسية جاء بسبب أن الحروب لا تعود على البلدان إلا بالدمار، وأشار إلى أن الطريق ليست سهلة لكنّها ليست مستحيلة.

وجدد عون، خلال لقائه اليوم الأربعاء وفدا من نقابة المعلمين برئاسة النقيب نعمة محفوض، التأكيد على أن "الحروب لا توصل إلى أي نتيجة، كما أنها لا تعود على البلدان إلا بالدمار ولا تجلب للشعوب إلا الفقر"، مضيفًا: "من هنا كان تشديدنا على ضرورة اعتماد خيار الدبلوماسية؛ فالحروب لا تنتهي إلا بإحدى حالتين لا ثالث لهما: إما أن يقتنع الطرفان بعدم قدرتهما على إنهائها فيجلسان ويتفاوضان، أو تكون الغلبة لطرف على آخر".

وقال: "الطريق ليست سهلة وفيها الكثير من الصعوبات، إلا أنها ليست مستحيلة، وعلينا أن نقوم بالجهود اللازمة بعدما شاهدنا إلى أين أوصلتنا الحروب والأخطاء التي أقدم عليها البعض بعد العام 2000".

وأكد أن "اللبنانيين ليسوا بحاجة إلى مساعدات لإعادة النهوض ببلدهم، بل جلّ ما يطلبونه هو تحقيق الاستقرار السياسي والأمني، الأمر الذي كشفته الأرقام العام الماضي؛ إذ سجلت نموًا اقتصاديًا بنسبة 4% وفائضًا بالموازنة بحدود مليار و300 مليون دولار، بالإضافة إلى زيادة احتياطيات المصرف المركزي من العملات الأجنبية بقيمة ملياري دولار".

وأضاف: "هذا هو لبنان، وواجبنا نحن كدولة وحكومة أن نؤمن له الفرص ليعود وينهض من جديد".