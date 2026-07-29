عون وبري يبحثان الوضع في جنوب لبنان

بحث الرئيس اللبناني جوزف عون مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، اليوم الأربعاء، نتائج الزيارة إلى واشنطن والوضع في جنوب لبنان.

واستقبل الرئيس عون اليوم بري "وعرض معه الأوضاع العامة محليا وإقليميا والوضع في الجنوب في ضوء استمرار الاعتداءات الاسرائيلية على القرى والبلدات الجنوبية ولاسيما تفجير المنازل وجرفها، وضرورة وقف هذه الممارسات العدائية"، بحسب بيان للرئاسة اللبنانية.

وأطلع الرئيس عون بري "على نتائج زيارته إلى الولايات المتحدة الأمريكية والمحادثات التي أجراها مع المسؤولين الأمريكيين وفي مقدمتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير الخارجية ماركو روبيو."

وقال بري ، بعد اللقاء ، إن "البحث تناول زيارة رئيس الجمهورية الى واشنطن، والوضع في الجنوب، وأنه كالعادة، مرتاح للقاء."

وكان الرئيس عون بدأ زيارة إلى واشنطن في 18 من الشهر الجاري والتقى يوم 21 الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ولا تزال الاعتداءات الإسرائيلية مستمرّة في عدد من المناطق في جنوب لبنان.