قصف مدفعي وتوغلات وتفجيرات إسرائيلية تستهدف بلدات في جنوب لبنان

واصل الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء ، تنفيذ قصف مدفعي وتوغلات وعمليات نسف لمنازل في مناطق متفرقة من جنوب لبنان.

وذكرت "الوكالة الوطنية للاعلام" أن مرتفع علي الطاهر عند أطراف بلدة النبطية الفوقا تعرض صباح اليوم ، لقصف مدفعي إسرائيلي متقطع ، مشيرة إلى أن آليات عسكرية إسرائيلية توغلت إلى أطراف بلدة عيتا الجبل في جنوب لبنان، ثم انسحبت لاحقًا باتجاه بلدة حداثا في الجنوب.

واضافت أن القوات الإسرائيلية أقادمت على إحراق المنازل في بلدة القنطرة في جنوب لبنان، لافتة إلى أن القوات الإسرائيلية فجر اليوم، على تفجير ونسف ما تبقى من المنازل في قرى القطاع الغربي في جنوب لبنان، بخاصة في بلدة المنصوري - منطقة المشاع.

وحلق الطيران المسيّر الإسرائيلي صباحا فوق المناطق والقرى المذكورة.

وأُعلن في العشرين من الشهر الماضي عن وقف لإطلاق النار انخفضت بعده وتيرة الاستهدافات الإسرائيلية لجنوب لبنان.