غارات وتفجيرات إسرائيلية تستهدف جنوب لبنان

واصل الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، تنفيذ غارات جوية وعمليات نسف لمنازل في مناطق متفرقة من جنوب لبنان.

وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" أن الجيش الإسرائيلي نفذ تفجيراً كبيراً في بلدة القصير قضاء مرجعيون في جنوب لبنان، مشيرة إلى أن طائرة مسيّرة إسرائيلية قد نفّذت صباحاً، غارةً على دفعتين في بلدة النبطية الفوقا في جنوب لبنان، استهدفت شقة سكنية في أحد المباني .

ولفتت إلى أن الجيش الإسرائيلي نفذ عمليات تفجير، صباح اليوم، استهدفت بلدتي مجدل زون والمنصوري ومدينة بنت جبيل في جنوب لبنان.

وأُعلن في العشرين من الشهر الماضي عن وقف لإطلاق النار انخفضت بعده وتيرة الاستهدافات الإسرائيلية لجنوب لبنان.